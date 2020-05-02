Zimem defteri geleneği geri geldi, tüm borçlar silindi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zimem defteri geleneği geri geldi, tüm borçlar silindi - Son Dakika

Zimem defteri geleneği geri geldi, tüm borçlar silindi

6 saat önce

Gaziantep'te Osmanlı geleneği olan Zimem Defteri uygulaması ile 2 mahallede 200 bakkalın veresiye defteri satın alınıyor.

Zimem defteri geleneği geri geldi, tüm borçlar silindi, System.String[]

Gaziantep'te Osmanlı geleneği olan Zimem Defteri uygulaması ile 2 mahallede 200 bakkalın veresiye defteri satın alınıyor. Yaklaşık 2 milyon TL'lik bütçe ile kentteki binlerce ihtiyaç sahibi ailenin borcu ödeniyor.


Gaziantep Valiliği ve hayır severlerlerin ortak hayata geçirdiği proje ile 30 vefa sosyal destek grubu ekibi yaklaşık 2 milyon lira bütçe ile Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 250 bin nüfusun barındığı 22 mahalledeki 200 bakkalın veresiye defterini satın alarak borçlarını ödedi. Şehitkamil ilçesinde bulunan Mevlana Mahallesinde bulunan bir bakkala giren Vefa Destek Gurubu üyeleri girdikleri bir bakkalın veresiye defterinde yazan 30 bin liralık borcu ödeyerek, defteri satın aldı. Bakkalları tek tek dolaşan Vefa Sosyal Destek Gurubu üyesi hem ihtiyaç sahiplerinin hem de bakkalların umudu oldu.


Ramazan ayında hayata geçirilen uygulama ile ilgili bilgi veren Merveşehir Ortaokul Müdürü ve Vefa Destek Grubu Mevlana Mahallesi Sorumlusu Yunus Aktaş, "Zimem defteri Osmanlı döneminde kalan bir gelenektir. Zimem defteri borcu ödeyeninin kimin borcunu ödediğini ödenenin ise kimin ödediğini bilmemesidir. Yani sağ elin verdiğini sol el duymuyordu. Valiliğimizde ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor süreçte Zimem defteri projesini tekrara hayata geçirdi ve zor durumda olan vatandaşların borçlarını bakkallara giderek ödedi" dedi.


Zimem defterinin Osmanlı'dan günümüze bir kültür olduğunu belirten Vefa Destek Grubu üyesi Aycan Benli ise, "Osmanlının en zor dönemlerinde hatta Çanakkale savaşında bile zor durumdaki vatandaşların borçları hayırseverler tarafından ödenirdi. Bugün yine aynı şekilde korona virüs sebebiyle halk çok zor durumda Allah hayırseverlerimizden razı olsun bizlerde vefa sosyal destek ekibi olarak hayırseverlerimizin bağışlarını yerlerine teslim etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Esnaf olarak çok duygulandım


Veresiye defteri satın alınan Bakkal İrfan Özer, 325 ailenin borcunun ödendiğini kaydederek, "Yaklaşık 15 yıldır esnafım ve yaklaşık 10 yıla yakın borcu olan vatandaşlar var. İnsanlar sıkıntılıydı ödemlerini yapamıyordu ve defterde 325 aileye ait veresiye hesabı vardı defterin karşılığında 30 bin lira ödendi Allah hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin. Borcu olanlar içinde durumu kötü olan, çalışmayan ailelerde vardı şuanda hepsinin borcu kapatıldı esnaf olarak çok duygulandım" şeklinde konuştu.


Mevlana Mahallesi Muhtarı Osman Arslan ise, "Zor süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşların bütün borcunu kapatan hayırseverlerden Allah razı olsun" diyerek duygularını dile getirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 02:39 Kaynak: İHA


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