'Zimem Defteri' geleneği ile uzanan yardım eli...İki haftada hayırseverler 4 milyon liralık... - Son Dakika
Son Dakika Genel 'Zimem Defteri' geleneği ile uzanan yardım eli...İki haftada hayırseverler 4 milyon liralık... - Son Dakika

'Zimem Defteri' geleneği ile uzanan yardım eli...İki haftada hayırseverler 4 milyon liralık...

6 saat önce

'Zimem Defteri' geleneği ile uzanan yardım eli...İki haftada hayırseverler 4 milyon liralık veresiye defteri borcu sildi Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) tebdilleri kapsamında çeşitli önemler alınırken vatandaşlarda unutulmuyor.

'Zimem Defteri' geleneği ile uzanan yardım eli...İki haftada hayırseverler 4 milyon liralık..., System.String[]

'Zimem Defteri' geleneği ile uzanan yardım eli...İki haftada hayırseverler 4 milyon liralık veresiye defteri borcu sildi

GAZİANTEP - Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) tebdilleri kapsamında çeşitli önemler alınırken vatandaşlarda unutulmuyor.

Gaziantep'te de harekete geçen hayırseverler bir Osmanlı geleneği olan 'Zimem Defteri' geleneğini valilik koordinesinde yeniden hayat geçirdi. Proje kapsamından geçtiğimiz hafta sonu ve bu hafta sonu olmak üzere toplamda 4 Milyon liralık veresiye defteri satın alınarak vatandaşın borçları kapatıldı.

Bu hafta sonu Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 62 Mahalle ve 210 tüp gaz bayisinin kapısını çalan Vefa Sosyal Destek Gurupları ticari kullanım harici vatandaş tarafından veresiye olarak alınan ev tipi tüp ve piknik tüplerinin borçlarını satın alarak ödediler.

Proje ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Davut Gül, hayırseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirterek bu hafta sonu da devam ettiklerini söyledi.

Hafta içerisinde çok sayıda hayırseverin projenin devam etmesi için başvurduğunu belirten Vali Gül, "Geçen hafta biliyorsunuz zimem defteri ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Bu çalınmayla ilimizde vatandaşlarımızın bakkallara olan borçlarını hayırseverlerin yardımıyla satın almıştık. Hafta içerisinde çok sayıda hayırseverimiz bizlere ulaşarak bunun devam etmesini ve kendilerinden katkı sunmasını talep ettiler. Bu haftada tüp gaz bayilerinin vatandaştan alacaklarını organize ettik ve yine geçen haftaki gibi Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığı ile yaptık. Öncelikle 51 Şahinbey ve Şehitkamil'de mahallede planlamıştık fakat alana çıktığımızda mahalle sayımız arttı ve toplamda 62 mahallede bu uygulamayı yapmış olduk" dedi.

"15 bin vatandaşın borcu ödendi"

"62 mahallede 210 tüp gaz bayisinin alacağını ödemiş olduk" diyen Gül, "Bu alacaklarda ticari alacakları çıkarttık sadece vatandaşa verdikleri ev tüpleri ve piknik tüplerinin ücretini ödedik. Toplamda bundan yararlanan 15 bin 500 vatandaşımız var" ifadelerini kaydetti.

Neden tüp gaz bayilerini seçtiklerine de açıklık getiren Vali Gül, "Takdir edersiniz ki ekonomik durumu iyi olanlar doğalgaz ve benzeri enerjileri kullanıyorlar. Tüp gaz kullananlar genelde ihtiyaç sahibi mahallelerde ve ihtiyaç sahibi kişiler bununda amacına hizmet ettiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle Gaziantep'te yapılan yardımların son miktarını sizlere söylemek istiyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının aracılığı ile dağıtılan biner lira paralarda 171 bin kişiye para verildi. Toplamda 171 Milyon lira para ödemiş oldu. Belediyeler hariç 130 bin aileye gıda paket verdik bu paketlerin bazılarının vatandaşlarımız kendileri bizlere teslim etti bazılarını da bizler temin ederek vatandaşlarımıza dağıtmış olduk. Sosyal yardımlaşma vakıflarının kendi finansal kaynaklarıyla 25 bin aileye toplamda 12 Milyon lira yardım yapılmış oldu" şeklinde konuştu.

Türkiye'de yapılan idari işlemlerinin yüzde 30'unun Gaziantep'ten yapıldığını kaydeden Vali Gül, "Normalleşeme dediğimizin 4 ana başlığı var. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, dışarıya olabildiğince çıkmayacağız, dışarı çıktığımızda mutlaka maskemiz olacak, kişisel hijyende dikkat edeceğiz. Normalleşme dediğimiz arkadaşımızla kolkola girip parkta oturduğumuz, pikniğe gittiğimiz, düğünlerde halay çektiğimiz AVM'lerde yüzlerce binlerce kişinin tıklım tıklım gezdiği bir süreç değil. Aşısı bulunana kadar bu hastalıkla ilgili başka şekilde mücadele etme şansımız yok. Şuan Gaziantep'in en önemli sıkıntısı olabildiğinde sosyal mesafenin muhafaza edilmemesi. Türkiye'deki yapılan idari işlemlerin yüzde 30'u Gaziantep'te yapılıyor ama bu çare değil" dedi.

"Kalabalık caddelerde maske zorunluluğu"

Şuana kadar toplamda il genelinde 7 Milyon maske dağıtıldığını ifade eden Gül, "Bununla ilgili özellikle Karagöz Caddesi, Gaziler, İnönü ve benzeri kabalık yerlerde yarın sabah itibariyle maskesiz gezmek yasaklandı. O caddelere kimsenin gitmesini istemiyoruz ama giderlerse de mutlaka maskesi olsun ve sosyal mesafeyi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil, Gaziantep, Şahinbey, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 08:29 Kaynak: İHA


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ŞU AN BURADASINIZ: 'Zimem Defteri' geleneği ile uzanan yardım eli...İki haftada hayırseverler 4 milyon liralık... - Son Dakika
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