'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi - Son Dakika
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'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi

22.04.2022 15:13

'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödediNİĞDE Niğde'de bir ilkokulda okuyan öğrenciler, 'zimem deftreri' geleneğini sürdürmek için harçlıklarıyla biriktirdikleri bin lirayla ihtiyaç sahibi bir ailenin...

'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi

NİĞDE Niğde'de bir ilkokulda okuyan öğrenciler, 'zimem deftreri' geleneğini sürdürmek için harçlıklarıyla biriktirdikleri bin lirayla ihtiyaç sahibi bir ailenin bakkala olan borcunu ödedi.

Niğde merkezde bulunan Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu 3-E sınıfı öğretmeni Halil İbrahim Candan, ramazan ayında öğrencilerine iyilik sevgisini aşılamak ve zimem defteri geleneğini sürdürmek için kampanya başlattı. Öğrenciler ve aileleri ile komşularının da destek verdiği kampanyada toplanan yaklaşık bin lirayla tespit edilen ihtiyaç sahibi bir ailenin bakkala olan borcu ödendi.

Sınıf öğretmeni Halil İbrahim Candan, zimem defteri geleneğini devam ettirmek için böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Kampanyaya öğrencilerimiz, aileleri ve komşuları destek verdi. Kampanyamız büyüyerek devam etti. Burada ihtiyacı olan bir ailenin sıkıntısını gidere bilirsek bizim için ne mutlu. Çocuklarımıza iyilik ve sevgiyi aşıladığımızı görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor. Öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hepsini çok seviyorum" dedi.

Selçuk Mahallesi'nde bakkal işleten Zeki Şener de, destek veren öğrencilere teşekkür ederek, Türk Bayrağı ve şeker dağıttı.

'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi
'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi
'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi
'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi

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Aydoğan, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Zimem Defteri' geleneğini öğrenciler sürdürüyor: Öğrenciler biriktirdikleri parayla ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi - Son Dakika


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