Zimmet sanığına 36 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zimmet sanığına 36 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Zimmet sanığına 36 yıl 9 ay hapis

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğünde hukuk işleri müdürü olarak görev yaparken zimmetine 20,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla yargılanan sanık, 36 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Zimmet sanığına 36 yıl 9 ay hapis, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge Müdürlüğünde hukuk işleri müdürü olarak görev yaparken zimmetine 20,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla yargılanan sanık, 36 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "zimmet, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Gani Eser (52) katıldı.

Eser, duruşmadaki savunmasında, bir süre cumhuriyet savcısı olarak görev yaptıktan sonra DSİ bünyesinde avukatlığa geçtiğini söyledi.

Kastamonu'da eşi adına okullar ve etüt merkezleri açtığını anlatan Eser, "Bütün bunların gerçekleşmesi için önce birikimlerimi kullandım. Sonra banka kredisi çektim. Gücüm yetmeyince mesai arkadaşlarımın güvenini kötüye kullanmak suretiyle suç işledim. Yasa dışı yola başvurduğum için pişmanım." dedi.

Suçlarından kendisinin dışında kimsenin haberi olmadığını belirten Eser, "Çevreme, mesai arkadaşlarıma ve boşandığım eşime nakit akışının kaynağını, babamın memleketteki arazilerine toplu konut yapılması olarak söyledim. Tek kişilik bir sır ve eylem olması nedeniyle bu kadar uzun süreye yayılabilmiştir. Suç işlediğim için pişmanım ancak bunu servet edinmek için yapmadım." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın "zimmet"ten 26 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik"ten ise 10 yıl 6 ay olmak üzere 36 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

DSİ 23. Bölge Müdürlüğünde 2012-2017 yıllarında zimmetine 20 milyon 525 bin 889 lira geçirdiği belirlenen Eser, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 7 Aralık 2017'de tutuklanmıştı.

Eser'in, Bartın ve Karabük'te hiç açılmayan davaları açılmış gibi göstererek ve belgede sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddia edilmişti.

Devlet Su İşleri, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:24 Kaynak: AA
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