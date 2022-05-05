Zimmet suçunu işleyen veznedara 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Zimmet suçunu işleyen veznedara 8 ay hapis cezası

05.05.2022 14:41
Zimmet suçunu işleyen veznedara 8 ay hapis cezası

Kastamonu'da görev yapan veznedara, zimmet suçu işlediği gerekçesiyle 8 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Kastamonu'da görev yapan veznedara, zimmet suçu işlediği gerekçesiyle 8 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Kastamonu'da geçen yıl tahsis edilen alacakları zimmetine geçirdiği gerekçesiyle B.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde 'zimmet' suçundan dava açıldı.

Tutuksuz yargılanan sanık B.K., zimmet suçunu işlemediğini iddia ederek, "Zimmet suçunu ben işlemedim. Bilgisayarlar çalışmadığı için bana verdikleri paradır. Ben bunları tahsil etmedim. Tahsil etme imkanımda yoktur. Bana bu paralar muhafaza edilsin diye verildi. Bende son güne kadar bunları muhafaza ettim. Beraatımı talep ediyorum. Ben miktarını dahi bilmiyorum. Ben bu parayı alıp üzerimde taşımadım. Mükelleflerden ne kadar para alındı bilmiyorum. Çekmecede paralar duruyordu. Bana bu paraları niye yatırmadın diye soruyorlar. Ben bunların kime ait olduğunu bilmiyordum. Yatırma şansım yoktur. Beraatımı talep ediyorum. Yapı denetimden tahsil edilen emanet paralar. Emanet olarak verildi. Muhafaza edilsin diye bana verildi" dedi.

Zimmet suçundan B.K.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, soruşturma açılmadan zimmete geçirilen paraların iade edilmesi ve kamu zararı oluşmadığı gerekçesiyle cezayı 8 ay 10 güne indirdi. Hükmün açıklanmasıyla birlikte ceza, 5 yıl süreyle ertelendi. - KASTAMONU

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Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zimmet suçunu işleyen veznedara 8 ay hapis cezası - Son Dakika


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