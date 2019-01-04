Zimmete Para Geçirme İddiasında 3'üncü Tutuklama

Eskişehir'de, zimmetine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6. İcra Müdürü ve kardeşinin tutuklanmasının ardından aynı olayla ilgili gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan diğer şüpheli de tutuklandı.

Eskişehir'de, zimmetine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6. İcra Müdürü ve kardeşinin tutuklanmasının ardından aynı olayla ilgili gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan diğer şüpheli de tutuklandı.



Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü S.D. ile 2 kardeşi, zimmete para geçirdiği iddiasıyla İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp Eskişehir'e getirilen şüpheliler dün adliye sevk edilmişti. İcra Müdürü S.D. ile kardeşi İ.D.'yi tutuklayan mahkeme, diğer kardeş H.H.D.'yi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakmıştı. C. Savcılığı'nın serbest bırakma kararına itiraz etmesi sonucu yeniden yakalanan H.H.D.'nin çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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