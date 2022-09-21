Antalya Adliyesi'nde görevli 1'inci İcra Müdürü H.Ç.'nin, emanet kasası ile banka hesaplarından zimmetine 13 milyon lira geçirdiği belirlendi. Olay, H.Ç.'nin birkaç gündür işe gitmemesiyle ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca soruşturma başlatılırken, H.Ç.'nin, Azerbaycan 'a kaçtığı belirtildi.

Kaynak: DHA

İcra Müdürü, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zimmetine 13 milyon lira geçiren icra müdürü, yurt dışına kaçtı - Son Dakika

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