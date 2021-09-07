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Zimmetine 5 milyon lira geçiren icra müdür yardımcısından 'kumar bağımlısıyım' itirafı - Son Dakika

Zimmetine 5 milyon lira geçiren icra müdür yardımcısından 'kumar bağımlısıyım' itirafı

07.09.2021 15:16
Zimmetine 5 milyon lira geçiren icra müdür yardımcısından 'kumar bağımlısıyım' itirafı, System.String[]

Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 5 milyon TL geçirdiği tespit edilen ve 3 ayrı suçtan hakkında 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen 7'nci İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 5 milyon TL geçirdiği tespit edilen ve 3 ayrı suçtan hakkında 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istenen 7'nci İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Erkan K., Selman T. ile tutuksuz yargılanan Kerim I., Osman A. ve Suat E. katıldı. 7'nci İcra Dairesi emanet kasası ve banka hesaplarından 4 milyon 858 bin 340 TL'yi diğer 3 sanığın hesaplarına aktararak zimmete geçirdiği tespit edilen ve "nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme" suçlarından yargılanan Erkan K. hakkında iddianamede ayrı ayrı suçlardan 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını dinledi.

"Bir kerede 300 bin lira bahis oynar hale geldim"

Savunmasında, sanıklardan Selman T.'den borç alarak bahis oynadığını itiraf eden Erkan K., "Eskişehir'de 5 yıldır icra müdür yardımcılığı yapıyorum. Son 1 yılda kumar bağımlılığımdan dolayı bu suçu işledim. Çok borcum vardı, ödemek için yaptım. İlk zamanlarda oynadığım miktarı karşılayabilecek durumdaydım. Daha sonra bu suçu işledim. Bir kerede 300 bin lira bahis oynar hale geldim. Selman ile tanışıklığımız vardı, ondan borç alıp bahis oynuyordum. Borcum epey birikmişti. Bu sebeple paraları onun hesabına aktardım. Osman, Suat ve Kerim'in hesabına da peyderpey para gönderdim. Onların bu paranın nereden geldiğinden haberleri yoktu. Kumar bağımlılığım için tedavi gördüm, bir süre başarılıydı ancak daha sonra tekrar oynamaya başladım" dedi.

"Daha önceden benden borç alıp geri ödemişti, ben de güvendim"

Savunmasında sanık Erkan K.'ya güvendiğini belirten sanık Selman T., suça ortak olmadığını iddia ederek, "Soruşturma aşamasında verdiğim ifade doğrudur. Erkan'ın para aktardığı şirket bana aittir. Erkan K.'yı tanıyorum. Daha önceden benden borç alıp geri ödemişti, ben de güvendim. Benden 50 bin lira borç istemişti. Ben de bir arkadaşımdan alıp verdim. Hesabıma baktığımda paranın geldiğini gördüm. Bana durumu izah etti ve ben de bir kereye mahsus kabul ettim. Bu suça ben iştirak etmedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Kasım tarihine erteledi.

Olay

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında, kentteki icra dairesinde görev yapan ve yaklaşık 5 milyon TL'yi zimmetine geçirdiği iddia edilen Erkan K. ve bağlantılı oldukları öne sürülen Kerem I. Osman A., Suat E. ve Selman T. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erkan K. ve Selman T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - ESKİŞEHİR

Türk Lirası, Eskişehir, Kumar, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zimmetine 5 milyon lira geçiren icra müdür yardımcısından 'kumar bağımlısıyım' itirafı - Son Dakika


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