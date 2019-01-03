Zimmetine Para Geçirdi İddia Edilen İcra Müdürü ve Kardeşi Tutuklandı
1 saat önce
Eskişehir'de zimmetine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6. İcra Müdürü ve kardeşi tutuklandı.
Eskişehir
'de zimmetine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6. İcra Müdürü
ve kardeşi tutuklandı.
Zimmetine para geçirmeleri sebebiyle yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli 6. İcra Müdürü S.D. ve kardeşi İ.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. H.H.D. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:38 Kaynak: İHA
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