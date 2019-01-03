Son Dakika Haberleri: Zimmetine Para Geçirdi İddia Edilen İcra Müdürü ve Kardeşi Tutuklandı

Zimmetine Para Geçirdi İddia Edilen İcra Müdürü ve Kardeşi Tutuklandı

1 saat önce

Eskişehir'de zimmetine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6. İcra Müdürü ve kardeşi tutuklandı.

Zimmetine Para Geçirdi İddia Edilen İcra Müdürü ve Kardeşi Tutuklandı, System.String[]
Eskişehir'de zimmetine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6. İcra Müdürü ve kardeşi tutuklandı.

Zimmetine para geçirmeleri sebebiyle yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli 6. İcra Müdürü S.D. ve kardeşi İ.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. H.H.D. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:38 Kaynak: İHA

Eskişehir, İcra Müdürü, 3. Sayfa
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