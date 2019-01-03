Son Dakika Haberleri: Zimmetine Para Geçiren İcra Müdürü ve Kardeşleri Ortak Operasyonla Yakalandı

Zimmetine Para Geçiren İcra Müdürü ve Kardeşleri Ortak Operasyonla Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de "zimmetine para geçirdiği" öne sürülen 6. İcra Müdürü ile iki kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı.

Zimmetine Para Geçiren İcra Müdürü ve Kardeşleri Ortak Operasyonla Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de "zimmetine para geçirdiği" öne sürülen 6. İcra Müdürü ile iki kardeşi İstanbul'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında S.D.'nin zimmetine para geçirdiği belirlendi. Kentten ayrıldığı belirlenen şüpheli S.D.'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İstanbul ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla S.D. ve iki kardeşi gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:19 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Eskişehir, İcra Müdürü, 3. Sayfa
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