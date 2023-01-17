Eskişehir'de zimmetine 9 milyon lira geçirdiği öne sürülen banka müdürü tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de zimmetine 9 milyon lira geçirdiği öne sürülen banka müdürü tutuklandı

17.01.2023 19:24
Eskişehir'de zimmetine 9 milyon lira geçirdiği öne sürülen banka müdürü tutuklandı

Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bir bankanın kadın şube müdürü tutuklandı.

Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bir bankanın kadın şube müdürü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kentte özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan A.P.Ü'yü zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P.Ü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "zimmet" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de zimmetine 9 milyon lira geçirdiği öne sürülen banka müdürü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de zimmetine 9 milyon lira geçirdiği öne sürülen banka müdürü tutuklandı - Son Dakika
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