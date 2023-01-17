Eskişehir'de zimmetine 9 milyon lira geçirdiği öne sürülen banka müdürü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kentte özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan A.P.Ü'yü zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına aldı.

Eskişehir 'de zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bir bankanın kadın şube müdürü tutuklandı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Eskişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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