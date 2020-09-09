Zimmetlerine milyonlarca lira geçiren enstitü çalışanı 1'i kadın 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

ADANA'da, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görev yaparken zimmetlerine 3 milyon lira para geçiren 1'i kadın 5 kişi tutuklandı. 2017'den itibaren sahte belge düzenleyip, kent genelinde 34 tarla, 2 gayrimenkul satın alan, enstitüde görevli mutemet Adnan K.'nın hesabında 2 milyon 300 lira para olduğu saptandı.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde aylık ortalama 3 bin 500 lira ila 4 bin lira arasında maaş alan mutemet Adnan K., Mesut Ö., Serdar T., Mustafa G. ve 6 aylık geçici işçi olarak çalışan G.A.'nın lüks yaşamları ve son model otomobillere binmeleriyle birlikte haklarında yapılan şikayetle soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül'de mutemedin, maaş ve masraf adı altında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan fazladan para talebinde bulunduğu, gelen paraları da kendisi ve 4 mesai arkadaşı ile bir yakınının banka hesaplarına aktardığını saptadı. Bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takipler ile şüphelilerin 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lirayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

SERVET SAHİBİ OLDULAROperasyonun ardından soruşturmayı genişleten polisler, 1'i kadın 5 şüphelinin mal varlıklarını inceledi. Şüphelilerden Adnan K.'nın 2017'den beri, servis, yemek, giyim ve ek giderler adı altında bakanlıktan ek ödenek talep ettiği, gelen paraları da Mesut Ö., Serdar T., Mustafa G. ve G.A.'ya verdiği öğrenildi. İncelemede Adnan K.'a ait 34 tarla, 2 gayrimenkul, eşine ve oğluna ait son model otomobil ve hesabında 2 milyon 300 lira nakit para olduğu ortaya çıktı. Yine Mesut Ö.'nün eşinin üzerine ev ve tarla, 2 otomobil hesabında 500 bin lira, G.A.'nın adına lüks otomobil hesabında 300 bin lira, Serdar T. ve Mustafa G.'nin de hesaplarında yüklü miktarda nakit para olduğu ortaya çıktı.Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, Adnan K.'dan borç aldıklarını iddia etti. Polis daha sonra şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydurma kararı aldırdı.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 5 kişi tutuklandı.