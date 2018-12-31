Zinav Gölü'nde Eşsiz Kış Güzelliği
53 dakika önce
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde karla kaplanan tabiat parkı Zinav Gölü, eşsiz manzarasıyla büyülüyor.
Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde karla kaplanan tabiat parkı Zinav Gölü, eşsiz manzarasıyla büyülüyor.
Tokat'ta 2010 yılında turizm bölgesi ilan edilen Zinav Gölü, yılın dört mevsimi farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yazın yeşil ile kışın beyaz örtü ile kaplanan Zinav Gölü, manzarası ile Uzungöl
'e benzetiliyor. Reşadiye ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan gölün çevresindeki ormanlık alanlar yağan kar ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Birçok balık çeşidinin yaşadığı göl çevresinde ise yaban hayvanlarını görmek mümkün.
Bölge sakinlerinden Mustafa İnan
, yazın kalabalık olan Zinav Gölü'ne kış mevsiminde genelde manzara tutkunlarının fotoğraf çekinmeye geldiğini kaydetti. Göldeki manzaranın oldukça etkileyici olduğunu ifade eden İnan, "Gölde yaban hayatını görmek mümkün. Kış aylarında gölün kısmen donduğu oluyor. Eskiden tamamen donuyordu. Barajlar yapılalı kısmen donuyor" diye konuştu. - TOKAT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:07 Kaynak: İHA
Doların Global Rezerv Paralar İçindeki Payı, Son 5 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
Son Dakika! Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi
Mehmet Özhaseki, "Bunu Kimseyle Konuşmam" Deyip Yanına Gelen Aday Adayına Anket Sonuçlarını Gösterdi
Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 89,8 Azaldı