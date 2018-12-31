Zinav Gölü'nde Eşsiz Kış Güzelliği
20 dakika önce
Zinav Gölü'nde eşsiz kış güzelliğiTOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde karla kaplanan tabiat parkı Zinav Gölü eşsiz doğa manzarasıyla büyülüyor.
Zinav Gölü'nde eşsiz kış güzelliği
TOKAT - Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde karla kaplanan tabiat parkı Zinav Gölü eşsiz doğa manzarasıyla büyülüyor.
Tokat'ta 2010 yılında turizm bölgesi ilan edilen Zinav Gölü yılın dört mevsimi farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yazın yeşili ile kışın beyaz örtü ile kaplanan Zinav gölü eşsiz doğa manzarası ile Uzungöl
'e benzetiliyor. Reşadiye ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan gölün çevresindeki ormanlık alanlar kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Bir çok balık çeşidinin yaşadığı göl çevresinde ise yaban hayvanlarını görmek mümkün. Bölge sakinlerinden Mustafa İnan
, yazın kalabalık olan Zinav Gölü'nün kış mevsiminde ise genelde manzara tutkunlarının fotoğraf çekinmeye geldiğini kaydetti. Zinav Gölü'nde doğa manzarasının oldukça etkileyici olduğunu ifade eden İnan,"Gölde yaban hayatını görmek mümkün. Kış aylarında göl kısmen donduğu oluyor. Eskiden tamamen donuyordu. Barajlar yapılalı kısmen donuyor." diye konuştu.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:34 Kaynak: İHA
Ürünlerin Piyasaya Arzındaki Uygunsuzluklara 2 Bin 832 Lira ile 354 Bin 84 Lira Arasında Ceza Kesilecek
Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Orgeneral İsmail Metin Temel, Görevden Alındı
Rusya'da Bir Binada Doğal Gaz Patlaması Yaşandı: 3 Ölü, 3 Yaralı ve 79 Kayıp