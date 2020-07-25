Zinav Gölü ve Kanyonu'nda kano etkinliği yapıldı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Gölü ve Kanyonu'nda kano etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Hülya Yavuz ve Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Aybastı Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak, Ordu Kano Kulübü ve Doğal Yaşam Derneği üyeleri, kanyonda kano kullandı.

Yılmaz, Zinav Gölü Tabiat Parkı'nın yapımının devam ettiğini dile getirerek, "İlçemizin doğal güzelliklerinden Zinav Gölü Tabiat Parkı'nı en kısa zamanda tamamlayacağız. Kano sporları gibi çeşitli etkinliklerle bu doğal güzelliği canlandırarak bölge halkına tanıtmak ve hizmetine sunmak istiyoruz. İlçemizde Zinav Gölü, Kurt Gölü gibi su sporlarına uygun göllerimiz var. İlçemizde kano kulübü açarak geçlerimizi kano sporu ile tanıştırmak istiyoruz." dedi.