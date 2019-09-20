Son Dakika Haberleri: Zinayı yasaklamaya hazırlanan Endonezya'da milyonlarca kişi hapis cezasıyla karşı karşıya
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Zinayı yasaklamaya hazırlanan Endonezya'da milyonlarca kişi hapis cezasıyla karşı karşıya

1 saat önce

Endonezya'da hazırlığı yapılan evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklayan ve cumhurbaşkanın hakarete verilen cezaları artıran yeni ceza kanunu düzenlemesi milyon ülkedeki insan hakları gruplarının tepkisini çekti

Zinayı yasaklamaya hazırlanan Endonezya'da milyonlarca kişi hapis cezasıyla karşı karşıya, System.String[]

Endonezya'da hazırlığı yapılan evlilik dışı cinsel ilişkiyi yasaklayan ve cumhurbaşkanın hakarete verilen cezaları artıran yeni ceza kanunu düzenlemesi milyon ülkedeki insan hakları gruplarının tepkisini çekti.


Dünyanın Müslümanların çoğunlukta olduğu en kalabalık ülkesi olan Endonezya'da hatırı sayılır sayıda Hristiyan, Hindu ve Budist azınlıklar da bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:30 
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