Zincir market çalışanı müşterinin etek altını çekti, gözaltına alındı - Son Dakika

Zincir market çalışanı müşterinin etek altını çekti, gözaltına alındı

Zincir market çalışanı müşterinin etek altını çekti, gözaltına alındı
Son Güncelleme: 21.09.2023 12:46

Bursa'da bir zincir marketin şubesinde çalışan R.S., müşteri olarak gelen Y.G.'nin etek altı görüntüsünü çektiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı ve polis tarafından incelenerek R.S. gözaltına alındı.

BURSA'da, zincir marketin şubesinde çalışan R.S. (23), müşteri olarak gelen Y.G.'nin (48) etek altı görüntüsünü çektiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Taciz anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine müşteri olarak gelen Y.G., alışveriş yapmak için reyonlara yöneldi. Y.G.'nin alışveriş yaptığı sırada market çalışanı R.S., elindeki cep telefonuyla kadının etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı. R.S.'yi fark eden Y.G.'nin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, market çalışanı R.S.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan taciz, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zincir market çalışanı müşterinin etek altını çekti, gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zincir market çalışanı müşterinin etek altını çekti, gözaltına alındı - Son Dakika
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