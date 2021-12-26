Tiktok'ta Batu isimli bir zincir market çalışanı arkadaşlarıyla şarkı söylediği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Zincir market çalışanlarının son dönemin popüler şarkısı "Nerde Yedin Paraları"nın sözlerini "Altınların vardı bitti mi, dolarlara zam geldi düştü mü, unun çuvalı oldu 500 lira, evde yağ yok" şeklinde değiştirdikleri görüldü.
Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran video izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
Son Dakika › Güncel › Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu - Son Dakika