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Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu - Son Dakika

Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu

26.12.2021 10:54

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birinin çalışanları tarafından paylaşılan video sosyal medyada gündem yarattı. Zincir market çalışanlarının yayınladıkları videoda son dönemin popüler parçası "Nerde Yedin Paraları"nın sözlerini "Altınların vardı bitti mi, dolarlara zam geldi düştü mü, unun çuvalı oldu 500 lira, evde yağ yok" şeklinde değiştirerek yorumladıkları görülüyor.

Tiktok'ta Batu isimli bir zincir market çalışanı arkadaşlarıyla şarkı söylediği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"ALTINLARIN VARDI BİTTİ Mİ, DOLARLARA ZAM GELDİ DÜŞTÜ MÜ?"

Zincir market çalışanlarının son dönemin popüler şarkısı "Nerde Yedin Paraları"nın sözlerini "Altınların vardı bitti mi, dolarlara zam geldi düştü mü, unun çuvalı oldu 500 lira, evde yağ yok" şeklinde değiştirdikleri görüldü.

PAYLAŞIM ÜSTÜNE PAYLAŞIM ALDI

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran video izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

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Tiktok, Market, Şarkı, Medya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zincir market çalışanlarının paylaştıkları video gündem oldu - Son Dakika
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