Son Dakika Haberleri: Zincir Market Markalı Ürünlere Getirilecek Sınırlanmaya Esnaftan Destek

Zincir Market Markalı Ürünlere Getirilecek Sınırlanmaya Esnaftan Destek

54 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesine yönelik Ticaret Bakanlığınca yürütülen çalışmanın esnaf adına sevindirici olduğunu belirtti.

Zincir Market Markalı Ürünlere Getirilecek Sınırlanmaya Esnaftan Destek, System.String[]
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesine yönelik Ticaret Bakanlığınca yürütülen çalışmanın esnaf adına sevindirici olduğunu belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, özel etiketli ürünlerin haksız rekabet ortamı oluşturarak esnafı sıkıntıya soktuğunu ifade etti.

Perakende Yasası'yla ilgili Ticaret Bakanlığınca sürdürülen ve market raflarındaki tek üretici hakimiyetini kırmayı amaçlayan çalışmayı desteklediklerini kaydeden Palandöken, "Zincir marketlerin kendi markalarıyla sattıkları ürünlere sınırlama getirme fikri esnaf adına sevindirici. Perakende Yasası'na ilişkin çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:37 Kaynak: AA

Palandöken, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İranlı Turistler, Palandöken'de Nevruz Ateşinden Atladı Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü Dev Banka Elemanlarını Oyun Oynatarak Seçecek Bakan Bekir Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Ödemeler Bugün Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:31:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zincir Market Markalı Ürünlere Getirilecek Sınırlanmaya Esnaftan Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]