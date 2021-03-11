Zincir market sayısı 40 bine yaklaştı - Son Dakika

Zincir market sayısı 40 bine yaklaştı

11.03.2021 10:05
Zincir market sayısı 40 bine yaklaştı, System.String[]

Salgın döneminde artan gıda fiyatları ve marketler en çok konuşulan konular arasında oldu.

Salgın döneminde artan gıda fiyatları ve marketler en çok konuşulan konular arasında oldu. Türkiye genelinde zincir market sayısının 40 bine yaklaştığı bu dönemde gıda fiyatlarının düşürülmesi için yapılan çalışmalardan biri de Tarım Kredi Kooperatif Marketleri idi fakat mağaza sayısının azlığı ile firma bu konuda öne çıkamadı.

Pandemiyle birlikte artan gıda fiyatları gündemden düşmüyor. Tarım ürünlerinin direkt vatandaşa ulaştırılması noktasında marketler ön plana çıkıyor. Bununla birlikte hali hazırda hizmet veren zincir marketler gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye genelinde 10 ve üzerinde şubeye sahip marketler 'zincir market' olarak tanımlanıyor. Ülke genelinde 38 bin 300 zincir market şubesi hizmet veriyor. Ayrıca yılbaşı itibariyle ülkemizde 152 farklı şirketin zincir marketleri bulunuyor.

4 Market zincirinin 27 bin 500'den fazla mağazası var

Büyük zincir marketlerden A101'in 10 binden fazla mağazası açıldı, diğer marketlerin de sayıları da 7 bin 500'ü geçti. Büyük zincirlerin toplamda mağaza sayısı 27 bin 500'ü aştı. Özel sektör çok hızlı büyürken Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bu tempoya ayak uyduramadı. Mağaza sayısı 169 da kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarım ürünlerinin vatandaşa hızlı ve az maliyetle ulaştırılması amacıyla şubeleşmeye başlayan Tarım Kredi Kooperatif Market ise mağaza sayısında diğer marketlere göre düşük kaldı. 2017 itibarıyla ülke genelinde hizmete başlayan Tarım Kredi Kooperatif Market mağaza sayısı toplamda 169 oldu.

(İHA)

Kooperatif, Market, Kredi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zincir market sayısı 40 bine yaklaştı - Son Dakika Ekonomi


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