ZİNCİR MARKETİ SOYDU, TAVUK KÜMESİNDE YAKALANDI - Son Dakika

ANTALYA'da bir zincir market şubesinden yaklaşık 5 bin TL gasbeden O.A., saklanmaya çalıştığı tavuk kümesinde yakalandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi Termesos Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Taksiyle bölgeye gelen yüzünde siyah cerrahi maske bulunan 25 yaşlarındaki şüpheli, marketin kapısını dirseğiyle açarak içeri girdi. Şüpheli, kasaya doğru yöneldi ve yanındaki pompalı tüfeği görevliye doğrulttu. Şüpheli, kasada bulunan paraları aldıktan sonra dışarıya çıkıp durdurduğu bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. TAVUK KÜMESİNDE YAKALANDI

Çalışanların durumu 112'ye bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden ve çalışanların ifadelerinden yola çıkarak, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışma yapan ekipler, gasp olayını geçekleştiren şüphelinin O.A. olduğunu belirledi. O.A'nın evine operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi saklanmaya çalıştığı tavuk kümesinde yakaladı. Gözaltına alınan O.A., sağlık kontrolü sonrasında ifadesine başvurulmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. O.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(DÜN GEÇİLEN ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA, (DHA)-