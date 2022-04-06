Zincir marketlerde fiyat uyuşmadı, fırınlarda gramaj eksik çıktı - Son Dakika
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Zincir marketlerde fiyat uyuşmadı, fırınlarda gramaj eksik çıktı

06.04.2022 15:30
Zincir marketlerde fiyat uyuşmadı, fırınlarda gramaj eksik çıktı

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede gerçekleştirilen denetimlerde 5 zincir markete etiket ile kasadaki fiyatların uyuşmaması sebebiyle, 5 fırına ise gramaj eksikliğinden dolayı idari işlemi uygulandı.

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede gerçekleştirilen denetimlerde 5 zincir markete etiket ile kasadaki fiyatların uyuşmaması sebebiyle, 5 fırına ise gramaj eksikliğinden dolayı idari işlemi uygulandı.

Akyazı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerine aralıksız şekilde devam ediyor. İlçedeki marketlerde fahiş fiyat, stokçuluk ile etiket denetimi gerçekleştiren ekipleri fırınlarda ise tarife ve gramaj denetimi yapıyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından bir hafta boyunca gerçekleştirilen denetimlerde 5 zincir markete etiket fiyatı ile kasadaki fiyatların uyuşmaması sebebi ile 5 fırına ise ürün gramajlarının olması gerekenden eksik çıkması sebebi ile idari işlem uygulandı.

Vatandaşların çeşitli hilelerle zarara uğratılmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Fahiş fiyat, stokçuluk ve etiket hilelerine izin vermeyeceğiz. Ramazan ayı ile birlikte fırınlarımızdaki denetimlerimizi de artırdık. Gramaj ölçümleri ve tarife takibi ekiplerimiz tarafından devam ediyor. Bu hafta yaptığımız market ve fırın denetimlerinde, 5 markete etiket tutarsızlığı 5 fırına ise gramaj eksikliğinden dolayı idari işlem uyguladık. Vatandaşlarımızı mağdur edecek usulsüzlüklerin tespit edilmesi durumunda idari işlem uygulamaktan kaçınmıyoruz. Ekiplerimiz bu denetimlerine aralıksız olarak devam edecekler" dedi.

(İHA)

Zincir marketlerde fiyat uyuşmadı, fırınlarda gramaj eksik çıktı
Zincir marketlerde fiyat uyuşmadı, fırınlarda gramaj eksik çıktı
Zincir marketlerde fiyat uyuşmadı, fırınlarda gramaj eksik çıktı
Zincir marketlerde fiyat uyuşmadı, fırınlarda gramaj eksik çıktı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zincir marketlerde fiyat uyuşmadı, fırınlarda gramaj eksik çıktı - Son Dakika


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