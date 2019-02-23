Son Dakika Haberleri: "Zincir marketlere sınırlama getirilmeli"

"Zincir marketlere sınırlama getirilmeli"

1 saat önce

TESK Başkanı Palandöken, zincir market sayısının 4 yılda yüzde 66 artarak 32 bine ulaştığını belirterek, "Perakende Yasası güncellenmeli. Bu marketlerin açılış ve kapanışları ile çalışma saatlerine sınırlama getirilmeli" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, zincir market sayısının 4 yılda yüzde 66 artarak 32 bine ulaştığını belirterek, "Perakende Yasası güncellenmeli. Bu marketlerin açılış ve kapanışları ile çalışma saatlerine sınırlama getirilmeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:05 

Palandöken, Ekonomi
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