"Zincir marketlere sınırlama getirilmeli"
1 saat önce
TESK Başkanı Palandöken, zincir market sayısının 4 yılda yüzde 66 artarak 32 bine ulaştığını belirterek, "Perakende Yasası güncellenmeli. Bu marketlerin açılış ve kapanışları ile çalışma saatlerine sınırlama getirilmeli" dedi.
TESK Başkanı Palandöken
, zincir market sayısının 4 yılda yüzde 66 artarak 32 bine ulaştığını belirterek, "Perakende Yasası güncellenmeli. Bu marketlerin açılış ve kapanışları ile çalışma saatlerine sınırlama getirilmeli" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:05
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