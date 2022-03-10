ZİNCİR MARKETLERİN DEPOLARINDAKİ YAĞ STOKÇULUĞUNA CEZA - Son Dakika

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde, market reyonlarında eksikleri fark eden ekipler ilçe sınırları içerisinde bulunan 100'e yakın zincir marketlerin depolarında satışa hazır binlerce litre yağ ele geçirdi. İlgili marketlere ceza yağdı.

Akdeniz Kaymakamlığı'na bağlı İSDEM ekipleri, Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerde fırsatçılara taviz vermiyor. Son günlerde piyasalarda oluşan hareketlilik nedeni ile ekipler, stokçuluk başta olmak üzere fahiş fiyat ve hijyen denetimlerini sürdürüyor. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen raf ile kasa fiyatı dengesizliği ve fahiş fiyat artışı ile depolarda ürün saklanarak stokçuluk yapıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.

REYONLARDA 5 LİTRELİK YAĞ OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Market reyonlarında 5 litrelik yağların seyrek ya da hiç olmadığını fark eden zabıta ekipleri, kontrollerini yapıp ardından depolara yöneldi. Depolarda sıvı yağ paletlerinin ayrı ayrı yerlerde stoklanması dikkat çekerken, özellikle sıvı yağ stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen marketler hakkında tutanak tutulduktan sonra Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

GÜLTAK: DENETİMLERİMİZ SÜRECEK

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Kentimizde başta Valiliğimiz ve Kaymakamlığımıza bağlı ekipler ile ilgili kurum ve kuruluşların sahada olması oldukça önemli. Özellikle son zamanlarda çeşitli manipülatif haberlerle piyasada oluşan dalgalanmaların hızla önüne geçmek için bizler de üzerimize düşen görevleri yapmaktayız. Denetimlerimiz aralıksız sürecektir. Temennimiz, bir an önce piyasaların olması gereken sürece dönmesini sağlamaktır. Hiç kimsenin stokçuluk yapmasına ve fahiş fiyatlarla vatandaşı mağdur etmesine asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.