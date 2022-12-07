Bir garip zincir market protestosu! Babalarından talimatı alan küçük çocuklar, kasiyeri fırçaladı - Son Dakika
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Bir garip zincir market protestosu! Babalarından talimatı alan küçük çocuklar, kasiyeri fırçaladı

07.12.2022 19:28

Zincir marketlerle ilgili fahiş fiyat tartışmaları vatandaşa da yansımaya başladı. Telefon hattını iptal ettirmek için BİM markete giden bir vatandaş, protestosuna çocukları alet etti. Babalarının yönlendirmesiyle kasiyer üzerinden market sahiplerine mesaj veren çocuklar, "Kimse Türk devletine hakaret edemez. Bozkurtlar ulusun. Allah Türk'ü korusun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin zincir marketlerle ilgili fahiş fiyat eleştirileri, tartışmaları bambaşka bir boyuta taşımaya başladı. Erdoğan ve Bahçeli'ye verdiği yanıtların ardından tepkilerin odağı haline gelen BİM CEO'su Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı görevinden istifa etti.

SOSYAL MEDYADA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER

Zincir marketlere yönelik denetimler artarken, vatandaşlar protesto için ilginç yöntemlere başvurmaya başladı. Bunun son örneği sosyal medyaya düşen bir görüntüde gözler önüne serildi.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE PROTESTO ETTİ

Çocuklarıyla birlikte BİM markete giden bir vatandaş, kendisine ait BİMcell telefon hattını iptal ettirmek istediğini söyledi. Market kasiyerine bir mesajlarının olduğunu söyleyen vatandaş, yanındaki iki çocuğunu protestosuna alet etti.

"KİMSE TÜRK DEVLETİNE HAKARET EDEMEZ"

"Türk evladının, Türk çocuğunun size diyeceği var. Sizinle alakalı değil. Siz buranın çalışanısınız, sizinle ilgili bir sıkıntımız yok" diyen adamın ardından konuşan çocuk, "Sen ve diğer abilerimiz, ablalarımız burada çalışıyor. Siz Türk gencisiniz, sizin hiçbir suçunuz yok. Ama buranın patronları Türkiye'yi tehdit ve hakaret etti. Ve biz de buna sessiz kalmayacağız. Kimse Türk devletine hakaret edemez" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK ÇOCUKTAN İLGİNÇ SÖZLER

Diğer çocuk ise, "Bozkurtlar ulusun, Allah Türk'ü korusun" dedi. Protestonun ardından vatandaş telefon hattını iptal ettirdi.

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