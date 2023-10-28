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Zincir markette kasiyer saldırıya uğradı - Son Dakika

Zincir markette kasiyer saldırıya uğradı

Son Güncelleme: 28.10.2023 12:58

İstanbul'da bir zincir markette kasiyer olarak çalışan Nurgül Koç, daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, genç kadını dakikalarca yumruklayarak kaçtı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İSTANBUL'da bir zincir markette kasiyer olarak görev yapan Nurgül Koç (20), daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı kişinin saldırısına uğradı. Genç kadını dakikalarca yumruklayan saldırgan kaçarak uzaklaştı

Olay, Perşembe günü İstanbul'daki bir zincir markette saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Markette çalışan Nurgül Koç, daha önce kasa sırası nedeniyle tartıştığı kişiyle tekrar denk denk geldi. İkili arasından tekrar tartışma çıkarken Koç saldırıya uğradı. Nurgül Koç'u dakikalarca darbeden saldırgan daha sonra marketten ayrıldı. O anlar ise marketteki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Darbedilen Nurgül Koç, görüntülerle beraber yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Koç yaptığı paylaşımda, "20 yaşındayım. Dün akşam saat 20.00 saatlerinde daha öncesinde kasadan kaynaklı tartıştığım şahıs tarafından çok acımasız bir şekilde darp edildim. Hiç tanımadığı bir kadına bu şekilde davranan şahsı yayalım sizlerden ricam" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nurgül Koç'un paylaştığı görüntülerde saldırgan adamın, tartıştığı Koç'un üzerine doğru yürüyerek genç kızı darbettiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zincir markette kasiyer saldırıya uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zincir markette kasiyer saldırıya uğradı - Son Dakika
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