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ZİNCİR MARKETTE MASKELİ VE BIÇAKLI SOYGUN KAMERADA - Son Dakika

ZİNCİR MARKETTE MASKELİ VE BIÇAKLI SOYGUN KAMERADA

18.02.2022 10:11

ADANA'da yüzünü cerrahi maske, başına ise kapüşon takip girdiği markette, kasiyer Gülcan D.'yi (25) bıçakla tehdit edip 525 TL'yi alarak kaçan Osman Ekerbiçer (33) yakalandı.

ADANA'da yüzünü cerrahi maske, başına ise kapüşon takip girdiği markette, kasiyer Gülcan D.'yi (25) bıçakla tehdit edip 525 TL'yi alarak kaçan Osman Ekerbiçer (33) yakalandı. Soygun anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünde cerrahi maske, elinde eldiven bulunan, başını kapüşon ile kapatan kişi, girdiği markette, reyonu dolaştıktan sonra kasaya geldi. Bu kişi, cebinden çıkardığı sustalı olarak tabir edilen bıçağı kasiyer Gülcan D.'ye doğrultup kasayı açtırdı. Gülcan D. kasayı açıp uzaklaştı. Şüpheli, kasadaki 525 TL'yi alıp marketten ayrıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalışanların ihbarı üzerine markete gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Osman Ekerbiçer olduğunu belirledi. Adresi belirlenen Ekerbiçer, sokakta yürürken yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde görüntülerdekinin kendisi olmadığını öne sürüp, suçlamaları reddeden Osman Ekerbiçer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZİNCİR MARKETTE MASKELİ VE BIÇAKLI SOYGUN KAMERADA
ZİNCİR MARKETTE MASKELİ VE BIÇAKLI SOYGUN KAMERADA
ZİNCİR MARKETTE MASKELİ VE BIÇAKLI SOYGUN KAMERADA
ZİNCİR MARKETTE MASKELİ VE BIÇAKLI SOYGUN KAMERADA

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Türk Lirası, Seyhan, Soygun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZİNCİR MARKETTE MASKELİ VE BIÇAKLI SOYGUN KAMERADA - Son Dakika


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