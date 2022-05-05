Zincir marketten aldığı tarihi geçmiş sandviç hastanelik etti - Son Dakika
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Zincir marketten aldığı tarihi geçmiş sandviç hastanelik etti

05.05.2022 10:55

Zincir marketten aldığı tarihi geçmiş sandviç hastanelik etti Antalya'da bir zincir marketten sandviç alan genç adam, 1 saat sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Zincir marketten aldığı tarihi geçmiş sandviç hastanelik etti

ANTALYA - Antalya'da bir zincir marketten sandviç alan genç adam, 1 saat sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu. Tedavi sonrası taburcu olan genç, yediği sandviçin ambalajına bakınca ise son kullanma tarihinin 3 gün geçtiğini gördü.

Olay geçtiğimiz gün Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Yıldıray Temel, öğle yemeği için bir zincir maketten kaşar ve salamlı sandviç aldı. Sandviçi yedikten 1 saat sonrası rahatsızlanan Temel, arkadaşını arayıp iyi olmadığını söyledi ve Atatürk Devlet Hastanesi aciline götürüldü. Burada tahlil ve tetkikleri yapılan Temel'e gıda zehirlenmesi yaşadığı yönünde bilgi verildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Temel, en son yediği sandviçin ambalajını kontrol edince ürünün son kullanma tarihinin 3 gün geçtiğini gördü.

"Yedikten 1 saat sonra başım döndü"

Olayı anlatan Yıldıray Temel, "Marketten kaşar ve salamlı sandviç aldım, ardından zehirlendim. Yedikten 1 saat sonrası kusma ve baş dönmesi oldu. Arkadaşıma telefon açtım, o gelip hastaneye götürdü. Tarihine baktığımda 3 gün geçmişti. Gıda zehirlenmesi dediler hastanede " dedi.

"Tarihine baksınlar"

Yapılanı son derece yanlış bulduğunu ve konu hakkında şikayetçi olacağını belirten Temel, vatandaşlara da "Alırken tarihine baksınlar" uyarısında bulundu.

Zincir marketten aldığı tarihi geçmiş sandviç hastanelik etti
Zincir marketten aldığı tarihi geçmiş sandviç hastanelik etti
Zincir marketten aldığı tarihi geçmiş sandviç hastanelik etti
Zincir marketten aldığı tarihi geçmiş sandviç hastanelik etti

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Muratpaşa, Altındağ, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zincir marketten aldığı tarihi geçmiş sandviç hastanelik etti - Son Dakika


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