Zincir restoranların ek "taşıma bedeli" tartışma konusu oldu - Son Dakika

Zincir restoranların ek "taşıma bedeli" tartışma konusu oldu

22.05.2021 13:20
Zincir restoranların ek

Korona virüs nedeniyle yerel esnaf büyük sıkıntı yaşarken, zincir restoranların paket servisinde "taşıma bedeli" olarak eklediği ek ücret tartışma konusu oldu.

Korona virüs nedeniyle yerel esnaf büyük sıkıntı yaşarken, zincir restoranların paket servisinde "taşıma bedeli" olarak eklediği ek ücret tartışma konusu oldu.

Dünyayı etkileyen Korona virüs salgını döneminde en çok zarar gören işletmelerden biri olan restoran ve lokantalar, aylardır paket servisine devam ediyor. Yerel ve küçük esnaf bu süreçte her hangi bir ek ücret talep etmeden siparişlerini vatandaşların kapılarına kadar ulaştırırken, büyük firmalara ait bazı zincir restoranlar ise kendilerine göre her sipariş başına ayrı bir "taşıma bedeli" ekliyor. Zincir restoranlarının bazıları siparişlerin gideceği yeri aynı adrese olmasına rağmen paket başına ek ücret eklerken, bazıları ise toplam olarak 4-5 liralık bir taşıma bedeli talep ediyor. Durum böyleyken henüz bu uygulamaya başlamayan bazı zincir restoranlar da bulunuyor.

Restoranların paket servisi sırasında alınabilecek taşıma bedeli ile ilgili henüz standart bir kararın olmadığını belirten, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, Ticaret Bakanlığını bir çağrıda bulunarak, "Bu işi belli bir düzene getirilmeli. Benim gariban yerel esnaf kan ağlarken bu büyük firmalar sektörün yüzde 70 kapalı ve paket servisi yapamama durumundan istifade ederek halkı sömürüyorlar, servetine servet katıyorlar" dedi.

"Benim gariban esnafım ek ücret almıyorsa onların da almaması gerekir"

Söz edilen durumu değerlendiren Başkan Bilen, "Bu pandemide bazı firmalar servetine servet kattılar. Pandemi süreci küresel online satışı yapan firmalara birileri artık 'dur' demeli. Tabi ki kimse zarar etmemeli. Kimse zararına iş yapmamalı. Ama benim gariban lokantacı arkadaşım tek bir tane sandviçi, bir tane hamburgları şehrin en uzak köşesine kadar götürüp de taşıma bedeli koymuyorsa, ekstra bir ücret koymuyorsa bu tarz firmalarının da koymaması gerekiyor. Yasal olarak belki de koyabilirler bir miktar. Ama bazı kurumlarının uyguladığı gibi parça başına taşıma bedeli koymaları abes ve iştigal. O yüzden birilerin buna 'dur' demeli. Halkımızı sömürmekten vazgeçmeliler artık" diye tepki gösterdi.

Paket servisi sırasında yaşanan tutarsızlığı dile getiren Başkan Bilen, "Taşıma ücreti konusunda yetkililer tarafından belirlenen düzgün bir sistemin olmadığından dolayı bu firmalar fırsattan faydalanıyor. Türkiye'de pandemiden önce hiç bir zaman taşıma bedeli diye bir bedel yoktu. Şimdi belli bir düzenin olmadığı için biri parça başı ek ücret alıyor, diğeri adres başı bir ücret alıyor. Biri de önceden belirleyerek mesela 5 lira ek ücret alıyor. Yine bazı zincir restoranlar her hangi bir taşıma beledi almıyor. Biz yerel esnaf olarak zaten almıyoruz. Dolayısıyla ortada bir tutarsızlık, bir belirsizlik var. Herkes kendince bir ücret almamalı. Ticaret Bakanlığımızın bir an önce bu konuya el atarak bir düzen getirmeli. Yüksek reklam tanıtımları ile küçük esnafımızın rekabet etme olacağını ortadan kaldırıyorlar ve yüksek komisyon bedellerini halkımıza yansıtıyorlar. Kilometre başında ve belli bir kilometreden sonra herkes için eşit olarak bir taşıma ücreti uygulanabilir. veya 1 lira, 2 lira gibi belli bir ücrete bağlanmalı" diye konuştu.

"Olursa herkes için olmalı, olmazsa kimse için olmamalı"

Yerel esnaf büyük firmalarla yarışma gücü olmadığını dile getiren Başkan bilen, "Lokantaların kapalı olmasından istifade ederek hiç kimsenin halkımızı bu şekilde sömürme hakkı yok. O yüzden dediğim gibi bakanlığımızın buna el atmalı, küçük esnafı koruma ve kollama yasasına göre bir düzen getirirse biz yerel esnaf olarak da bundan istifade ederiz. Ama arz talep meselesine bağlı olarak büyük firmalarla yarışarak küçük esnaf zaten böyle bir taşıma bedeli koyamıyor. Dolaysıyla bunları da düşünerek bir karara bağlanmalı. Olursa herkes için olmalı, olmazsa kimse için olmamalı. Ancak küçük esnaf bununla yarışamayacağı için olmaması hem onlar hem de vatandaşlar için daha uygundur. Olursa bu işe bir standart getirmeli. Bütün esnaf eşit bir şekilde yararlanmalı. Halkımız da bu süreçte kazıklanmamalı " dedi. - ESKİŞEHİR

Zincir restoranların ek taşıma bedeli tartışma konusu oldu
Zincir restoranların ek taşıma bedeli tartışma konusu oldu

Koronavirüs, Eskişehir, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zincir restoranların ek 'taşıma bedeli' tartışma konusu oldu - Son Dakika Ekonomi


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