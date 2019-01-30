Zincirini Koparan Kangal Köpeği İki Kişiyi Yaraladı
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Kangal köpeğinin saldırısına uğrayan iki kişi yaralandı.
Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde, Kangal köpeğinin saldırısına uğrayan iki kişi yaralandı.
Akrabalarını ziyarete gelen Y.T. (36) ve H.İ.T. (33) akşam namazını kılmak için Galericiler Sitesi'ndeki camiye giderken, bağlı olduğu zincirleri koparan Kangal köpeğinin saldırısına uğradı.
Y.T. ve H.İ.T'yi çeşitli yerlerinden yaralayan köpek, vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.
Veteriner hekime götürülen Kangal köpeği, kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi. Polis
, şikayet üzerine köpeğin sahibinin ifadesine başvurarak tutanak tuttu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:18 Kaynak: AA
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