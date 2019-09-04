Son Dakika Haberleri: Zincirleme kaza: 1 yaralı
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Zincirleme kaza: 1 yaralı

2 saat önce

Isparta'da, tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Isparta'da, tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Bulut yönetimindeki 32 ND 046 plakalı otomobil, Çünür Mahallesi İstanbul Caddesin'de, aynı yönde giden Ahmet Namal idaresindeki 11 AN 364 plakalı otomobile arkadan çaptı.

Çarpmanın etkisiyle, Namal'ın idaresindeki otomobil, önünde bulunan Hasan Eser'in kullandığı 42 RF 192 plakalı tıra çaptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bulut, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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