Zincirleme kaza: 9 yaralı
56 dakika önce
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
'nın Finike
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza saat 22: 00 sıralarında Finike ilçesi Sahilkent
Mahallesi Akdeniz
Bulvarında Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tugay Ç. idaresindeki 07 BUH 47 plakalı otomobil, Mustafa İ.Ö.'nün kullandığı 20 BL 343 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mustafa İ.Ö. idaresindeki araçta önündeki sürücüsü belirlenemeyen 07 AFH 414 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Mustafa İnal
Öz, Emre Raşit Ertugrul (22),Ela Inal Öz (4),Demir Sinanoğlu (2), Sinem Sinanoğlu (4) Hacer Raziye Kurucuk (53), Tahir Öztekin (20), Vesile Gökboydak (23) ve Turgay Çarkçı (31) yaralandı.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
(İHA)
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