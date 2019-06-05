Son Dakika Haberleri: Zincirleme kaza: 9 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Zincirleme kaza: 9 yaralı

56 dakika önce

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza: 9 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kaza saat 22: 00 sıralarında Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi Akdeniz Bulvarında Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tugay Ç. idaresindeki 07 BUH 47 plakalı otomobil, Mustafa İ.Ö.'nün kullandığı 20 BL 343 plakalı araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mustafa İ.Ö. idaresindeki araçta önündeki sürücüsü belirlenemeyen 07 AFH 414 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Mustafa İnal Öz, Emre Raşit Ertugrul (22),Ela Inal Öz (4),Demir Sinanoğlu (2), Sinem Sinanoğlu (4) Hacer Raziye Kurucuk (53), Tahir Öztekin (20), Vesile Gökboydak (23) ve Turgay Çarkçı (31) yaralandı.Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Finike Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:05 Kaynak: İHA
Antalya, Finike, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık açıkladı: Tatilin ilk 3 gününde 23 kişi trafik kazasında can verdi A Milli Takım bayramlaştı Korkunç kaza! Otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 10:01:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zincirleme kaza: 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]