Zincirleme kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zincirleme kaza kamerada - Son Dakika

Zincirleme kaza kamerada

6 saat önce

ANKARA'da, EGO otobüsüyle çarpışan otomobil, savrularak park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Zincirleme kaza kamerada, System.String[]

ANKARA'da, EGO otobüsüyle çarpışan otomobil, savrularak park halindeki başka bir otomobile çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 93'üncü Cadde'de meydana geldi. İ.Ö. yönetimindeki 06 EZ 0305 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta kontrolden çıkarak S.P.'nin kullandığı 06 BT 9667 plakalı EGO otobüsüyle çarpıştı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle savrularak park halindeki 68 BV 143 plakalı otomobile de çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü S.P. yaralanırken, EGO otobüsünde yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü S.P., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan S.P.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

S.P. yönetimindeki otomobil ile park halindeki otomobilin kafa kafaya çarpışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün hurdaya dönen otomobilde hareketsiz kaldığı anlar ve mahalle sakinlerinin yardıma gelmesi, görüntüde yer alıyor.

Görüntü dökümü:

- Kaza anı

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,


Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da EGO otobüsüyle çarpışan otobüste sürücü yaralandı
Bahçelievler'de yol çöktü, otomobil açılan çukura düştü Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:22 Refüje çarpan yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika
15:20 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: "MHP Libya tezkeresini destekleyecektir" - Son Dakika
15:20 Park halindeki otomobil alev alev yandı - Son Dakika
15:20 İBB ÖNÜNDEKİ FAYTON PROTESTOSU 12. GÜNÜNDE - Son Dakika
15:16 Aydın'a yarın kar yağacak - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
13:57 Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 15:23:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zincirleme kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]