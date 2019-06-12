Son Dakika Haberleri: Zincirleme kaza kameralara yansıdı
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Zincirleme kaza kameralara yansıdı

3 saat önce

Sivas'ta dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç park halindeki başka bir araca çaptı, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Zincirleme kaza kameralara yansıdı, System.String[]
Sivas'ta dikkatsiz sürücünün arkadan çarptığı araç park halindeki başka bir araca çaptı, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta şehir merkezinde Kemalibnihümam caddesi üzerinde meydana geldi. T.T. yönetimindeki araç cadde üzerinde hızla seyrederken aynı yönde gitmekte olan polis memuru C.C. yönetiminde ki 34 HZ 9324 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile bu araçta yol kenarında park halindeki 34 BGS 534 plakalı otomobile çaptı. Kazanın etkisi ile polis memuru C.C. ve aynı araçta bulunun eşi ve kızı hafif şekilde yaralandı. Ailenin Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan kızlarının mezuniyet töreni için Sivas'a geldiği öğrenildi. Yaralılar Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan T.T. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
Sivas, 3. Sayfa
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