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Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı - Son Dakika

Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı

05.02.2022 02:46
Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı

Düzce'de buzlanma sebebi ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7'si tır 25 araç çarpıştı.

Düzce'de buzlanma sebebi ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7'si tır 25 araç çarpıştı. Kaza sebebi ile 3 saat trafiğe kapalı kalan yol tek şeritten açıldı. Kazaya karışan tır sürücüsü vatandaşlara çarpmamak için kaldırıma çıkrığını dile getirdi.

Kaza Zonguldak-Düzce D-655 karayolu Osmanca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zonguldak'tan Düzce istikametine yüklü saç boru yüklü tırın sürücüsü, hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi sebebi ile buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek makasladı. Tıra çarpmak istemeyen araç sürücüleri frenleyince buz pistine dönen yolda 7'si tır 25 araç birbirine girdi. Kaza sebebi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, Zonguldak-Düzce istikameti trafiğe kapandı. Bölgeye ulaşan ekipler araçların kaldırılması için yoğun çaba sarf ederken, 1 kişi zincirleme kaza sebebi ile yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

"İnsanlara çarpmamak için kaldırıma çıktım"

Zonguldak'tan aldığı yük ile Bursa'ya seyir halinde olan ve zincirleme kazaya karışan Hasan Sarı, kazanın oluş şekli ile ilgili yaptığı açıklamada; " Jandarma ekipleri yolun başında dubalama çalışması yapıyordu. Ben yavaşladım. Sağ şeride geçtim aynadan baktım kimse bana dur demedi. Yanımda kırmızı Çankırı arabası vardı. Bize kimse dur çekmedi. Yavaş yavaş aşağıya inmeye başladık. Ortada siyah damperli araç var onu görünce kırmızı araba makasladı. Önümüz zaten insanlarla doluydu. Kaza olduğu için insanlar vardı. İnsanlara vurmamak için sağ tarafa attım kendimi kaldırıma çıktım. Arkamdan gelen beyaz araç Yılmaz Cebeci şoför arkadaşım o da oraya makasladı. Durum bundan ibaret. Yani burada Karayollarının ihmalinden önce Jandarma bizi orada durdurması gerekirdi. Yani biz orada yavaşladık. Bizim hızımız 80-90 değil. Takograflar var 20-30 ile biz zaten yavaşladık. Bizi kimse durdurmadı" ifadelerini kullandı.

3 saatlik çalışma ile yol tek şeritten açıldı

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için Jandarma ekipleri yoğun çaba sarf etti. Küçük araçların kaldırılması ve karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması sonrasında yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kazaya karışan tır araçları ise sabah saatlerinde bulundukları yerlerden kaldırılacak.

Öte yandan zincirleme kazaya karışan otomobillerde 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı
Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı
Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı
Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı
Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı
Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı
Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı
Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı
Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı
Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı
Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı

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Jandarma, Tragger, Düzce, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe açıldı - Son Dakika


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