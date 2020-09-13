Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Kahta karayolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında meydana geldi. S.D yönetimindeki 61 NJ 505 plakalı minibüs Abuzer Gaffari kavşağından Hastane Kavşağı istikametine seyir halindeyken daldı.

Minibüs, aynı istikamete giden önünde seyreden sürücü Z.K. sevk ve idaresindeki 02 HD 990 plakalı midibüse arkadan çarptı. Midibüs de önünde seyreden A.Y. sevk ve idaresindeki 02 KA 112 plaka otomobile, bu otomobil ise H.Y.A. sevk ve idaresindeki 02 AVV 966 plaka sayılı otomobile çarptı.

Dört aracın karıştığı kazada yol kenarındaki aydınlatma direği devrilirken, araçlarda bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN