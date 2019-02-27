Zincirleme Kazada 3 Çocuk Yaralandı
1 saat önce
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerden biri yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa
'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında otomobillerden biri yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye
İlçesine bağlı Atatürk Bulvarı
üzerinde yaşandı. Vedat Y.'nin kullandığı 63 T 0838 plakalı otomobil ile Havat K.'nin kullandığı 12 AB
050 plakalı otomobil ve Erdal B.'nin kullandığı 63 HT 856 plakalı otomobil, trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Erdal B.'nin kullandığı otomobil yan yatarken içinde bulunan 3 çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:28 Kaynak: İHA
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