DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Denizli- Çivril karayolu Zıpır Rampası mevkisinde meydana geldi. Adem Karhan yönetimindeki 64 BB 747 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Mine Damgacı yönetimindeki 20 DC 087 plakalı otomobile, ardından da Güner Yormaz yönetimindeki 20 GE 396 plakalı kamyona çarptı. Kazada 3 araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.