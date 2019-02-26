Son Dakika Haberleri: Zincirleme Kazada Araçlar Büyük Hasar Gördü

Zincirleme Kazada Araçlar Büyük Hasar Gördü

38 dakika önce

Kayseri'de 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Zincirleme Kazada Araçlar Büyük Hasar Gördü, System.String[]
Kayseri'de 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Nil Caddesi kavşağında meydana gelen kazada 24 BC 817, 38 BR 784 ile 38 EV 243 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından araçlar, bulundukları yerden kaldırıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:21 Kaynak: İHA

Polis, Mustafa Kemal Paşa, Kayseri, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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