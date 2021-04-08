Zincirleme kazada bir anda ortalık karıştı! Tekmeler havada uçuşunca polisler müdahale etti - Son Dakika

Zincirleme kazada bir anda ortalık karıştı! Tekmeler havada uçuşunca polisler müdahale etti

08.04.2021 14:30
Zincirleme kazada bir anda ortalık karıştı! Tekmeler havada uçuşunca polisler müdahale etti, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada bir anda ortalık savaş alanına döndü. Polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı, 1 kişi yaralandığı olayda 4 kişi gözaltına aldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte 3 araç birbirine girdi.

SİLAHLAR PATLADI

Kaza sonrasında araçlarından inen sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar arasında başlayan kavgada silahlar patladı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

1 KİŞİ YARALANDI, 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Kavgayı ayıran ekipler, 1 kişinin yaralandığı kaza sonucu meydana gelen kavgada 4 kişiyi gözaltına aldı. Kazada yaralanan T.İ. isimli vatandaş ise olay yerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavganın başladığı, bir kişinin devamlı olarak silahla ateş ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında bir şahıs yere düşüyor ve bir gurup yere düşen kişiye tekmeler savuruyor.

Zincirleme kazada bir anda ortalık karıştı! Tekmeler havada uçuşunca polisler müdahale etti

Kocaeli, Gebze, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme kazada bir anda ortalık karıştı! Tekmeler havada uçuşunca polisler müdahale etti - Son Dakika


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