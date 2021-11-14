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Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu - Son Dakika

Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu

14.11.2021 06:29
Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Toplam 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç yolun kenarındaki mısır tarlasına uçtu. Kazayı görenler araçlardaki erin yardımına koştu. Bir aracın ters döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmazken olay yerine gelen çekici yardımıyla tarladaki araçlar çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu
Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu

Zincirleme Trafik Kazası, Şanlıurfa, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zincirleme kazada çarpışan araçlar mısır tarlasına uçtu - Son Dakika
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