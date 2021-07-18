Son dakika haberleri! ZİNCİRLEME KAZADA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBILIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

ANKARA'da 5 aracın karıştığı kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza Ankara- Kırıkkale yolunun Lalahan mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Bekaroğlu yönetimindeki otomobil, aynı yönde giden başka bir otomobile çarptı. İki otomobil savrulup, karşı şeride geçerek, 3 otomobille daha çarpıştı. 5 otomobilin birbirine girdiği kazada Ahmet Bekaroğlu'nun otomobili ortadan ikiye bölündü. Ahmet Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Bekaroğlu'nun cesedi de yapılan incelemeden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza nedeniyle Ankara ve Kırıkkale yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi ardından ulaşım yeniden normale döndü.

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Haber-Kamera: Vuslat AY-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)