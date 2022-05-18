Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandı - Son Dakika
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Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandı

18.05.2022 13:53

Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandıANTALYA Antalya'da transfer aracının önünde yavaşlayan araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada, tur minibüsünde bulunan İngiliz turist yaralandı.

Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandı

ANTALYA Antalya'da transfer aracının önünde yavaşlayan araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada, tur minibüsünde bulunan İngiliz turist yaralandı.

Kaza Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Emin Geçti'nin kullandığı 07 AON 588 plakalı transfer aracı, trafik sıkışıklığından dolayı önünde yavaşlayan Ali Naci Kurul'un kullandığı 07 HYH 61 plakalı tur minibüsüne, tur Minibüsünün önünde bulunan Recep Azak'ın kullandığı 07 H 0369 plakalı ticari taksiye, ticari taksinin de önündeki Bülent Uğur'un kullandığı 07 HJH 39 plaka, 07 NA 1738 plakalı tıra arkadan çarptı. Zincirleme kazada tur minibüsünde bulunan Carrie Ann Smıth isimli İngiliz uyruklu turist yaralandı. İngiliz Turist, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandı
Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandı
Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandı
Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandı
Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandı
Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandı
Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandı
Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme kazada İngiliz uyruklu Turist yaralandı - Son Dakika


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