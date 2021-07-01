Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü

ANTALYA - Antalya'da hatalı şerit değiştirme sonucunda meydana gelen ve otomobil, minibüs ile motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya- Alanya D-400 karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Tevfik Fikret Doğantürk'ün kullandığı 54 YL 553 plakalı otomobile, aniden şerit değiştirmesi sonucu aynı istikamette seyir halindeki Ömerul Faruk Erol'un kullandığı 07 LMN 36 plakalı yolcu minibüsü arkadan çarptı. Yine aynı istikamette seyir halindeki Erkan Akpolat'ın kullandığı 07 LRS 12 plakalı motosiklet ise minibüse çarpmamak için sürücünün fren yapmasıyla yerde sürüklenerek minibüsün tamponuna çarparak durabildi. Yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan Akpolat, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.