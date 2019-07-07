Son Dakika Haberleri: Zincirleme kazada ölen adam, toprağa verildi
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Zincirleme kazada ölen adam, toprağa verildi

1 saat önce

YOZGAT'ta, 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Sadık Durmuş (55), Akdağmadeni'nde toprağa verildi.

Zincirleme kazada ölen adam, toprağa verildi, System.String[]
YOZGAT'ta, 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden Sadık Durmuş (55),  Akdağmadeni'nde toprağa verildi. Olay yerinden tesadüfen geçerken, yardım etmek için kaza yapan araçların yakınına gittiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaşan Mustafa Durmuş, cenazede uzun süre gözyaşı döktü.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Yozgat- Sivas yolunda meydana geldi. Vehbi Yılmaz yönetimindeki 66 FK 963 plakalı otomobil, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkisinde kontrolden çıkıp, Ziya Türkben'in kullandığı 66 HH 187 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Karaarslan yönetimindeki 39 SA 137 plakalı otomobile çarparak, durdu. Kazada 66 FK 963 plakalı otomobildeki Sadık Durmuş yaşamını yitirdi, sürücüler Vehbi Yılmaz, Mehmet Karaarslan ile 39 SA 137 plakalı otomobildeki Ayşe, Hasret ve Hakan Karaarslan ise yaralandı.
YARDIM İÇİN DURUP, BABASININ CESEDİYLE KARŞILAŞMIŞTI
Olay yerinden otomobiliyle geçen Mustafa Durmuş, kazazedelere yardımcı olmak için durdurduğu aracından indi. Kaza yapan araçlara yaklaşan Mustafa Durmuş, babası Sadık Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı. Şok yaşayan Durmuş, uzun süre gözyaşı döktü.
Sadık Durmuş'un cenazesi, bugün yakınlarınca hastane morgundan alınarak, Akdağmadeni Büyük Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Durmuş ailesi ile yakınları katıldı. Mustafa Durmuş'un, babasının cenazesinde güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Sadık Durmuş'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü ilçe mezarlığında toprağa verildi. 


- Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:21 Kaynak: DHA
Mustafa Durmuş, Akdağmadeni, Yozgat, Güncel
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