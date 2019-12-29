Zincirleme kazada otomobilden fırladı, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zincirleme kazada otomobilden fırladı, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi - Son Dakika

Zincirleme kazada otomobilden fırladı, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde kar yağışı nedeniyle 9 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Zincirleme kazada otomobilden fırladı, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde kar yağışı nedeniyle 9 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. zincirleme kaza sırasında çarpışan otomobillerde bulunan bir kişinin araçtan havaya fırladığı o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Zincirleme kaza, akşam saatlerinde Göksun- Kahramanmaraş Karayolu'nun tüneller bölgesinde meydana geldi. Yaklaşık bir haftadır yoğun kar yapışının etkili olduğu, bu nedenle de sık sık trafiğe kapanan Göksun-Kahramanmaraş Karayolu'nda tünel girişinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlara yoldan geçen araç sürücüleri de yardım etmeye çalıştı. Bu sırada bir otomobil buzlanma nedeniyle kayarak kaza yapan otomabil ile yardım etmeye çalışan vatandaşların arasında daldı.Güvenlik kameraları tarafından da saniyeye saniye kaydedilen kazada otomobilin çarptığı kişilerden biri havaya fırladı. 9 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Kahramanmaraş, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 07:30 Kaynak: DHA
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