Zincirleme kazada, traktör ikiye bölündü

ESKİŞEHİR'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında traktör ortadan ikiye bölünürken, yaralanan sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Eskişehir-Ankara karayolunda, Yasin Kırbıyık'ın kullandığı 06 BAB 836 plakalı otomobille İhsan Cıvık'ın yönetimindeki 26 BD 836 plakalı traktörle çarpıştı. Savrulan traktör, Fatih Ceylan idaresindeki 42 AIJ 519 plakalı TIR'a çarptı. Kazada ortadan ikiye bölünen traktörün sürücüsü İhsan Cıvık yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cıvık, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ikiye bölünen traktör ile diğer araçlar yoldan kaldırılırken, kısmen trafiğe kapanan karayolu yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.