Son dakika haberi! ZİNCİRLEME KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi! ZİNCİRLEME KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

27.09.2022 10:40

Son dakika haberi... ADANA'da motosiklet sürücüsü Fehmi Akalan (38), arkasından bir otomobilin çarpması sonucu, önündeki araca çarparak ağır yaralandı.

ADANA'da motosiklet sürücüsü Fehmi Akalan (38), arkasından bir otomobilin çarpması sonucu, önündeki araca çarparak ağır yaralandı. 4 otomobilin birbirine girdiği zincirleme kazada, hastaneye kaldırılan Akalan, kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ziyapaşa Bulvarı'nda seyir halindeki Kazım E.?nin kullandığı 34 ZR 7053 plakalı otomobil, 01 EVY 23 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü Fehmi Akalan, önündeki Çağlar I. Yönetimindeki 01 AKT 551 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada, 4 araç birbirine girerken, ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Akalan ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Akalan, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Akalan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akalan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Gözaltına alınan sürücü Kazım E., ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Akalan, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! ZİNCİRLEME KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! ZİNCİRLEME KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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