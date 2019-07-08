Son Dakika Haberleri: Zincirleme kazayı fotoğraflama telaşı
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Zincirleme kazayı fotoğraflama telaşı

1 saat önce

BOLU'da, otomobil, hafif ticari araç ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Zincirleme kazayı fotoğraflama telaşı, System.String[]
BOLU'da, otomobil, hafif ticari araç ve TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza yerinde cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekmeye çalışanları, polis uzaklaştırdı. Kaza, saat 10.30 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Eren Varan (18) yönetimindeki 54 KG 355 plakalı otomobil ile sürücünün ismi bilinmeyen 14 NC 510 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada Varan'ın kontrolünden çıkan otomobil, 06 NDT 11 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Hafif ticari araçta bulunan 1 kişi, kazada hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazanın yerinin, kentin işlek noktalarından olması dolayısıyla çok sayıda kişi, araçların yakınına geldi. Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekmeye çalışanları, polis uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:10 Kaynak: DHA
Bolu, Güncel
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