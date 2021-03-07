Zincirleme trafik cezası sürücüleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Zincirleme trafik cezası sürücüleri şaşkına çevirdi

07.03.2021 16:35

Zincirleme trafik cezası sürücüleri şaşkına çevirdi Otobüsün peşine takılan sürücüler, kesilen ceza ile ihlalin farkına vardı Kocaeli'de denetim noktasındaki dubaları aşarak yola devam eden otobüsün arkasına takılan 14 sürücüye şerit ihlalinden ceza kesildi.

Zincirleme trafik cezası sürücüleri şaşkına çevirdi

Otobüsün peşine takılan sürücüler, kesilen ceza ile ihlalin farkına vardı

KOCAELİ - Kocaeli'de denetim noktasındaki dubaları aşarak yola devam eden otobüsün arkasına takılan 14 sürücüye şerit ihlalinden ceza kesildi. Yolun açık olduğunu düşünerek yola devam eden sürücüler, ihlal yaptıklarını ceza kesilince öğrendiler.

Korona virüs risk haritasında turuncu renkten kırmızı renge dönen ve "çok yüksek riskli iller" arasına giren Kocaeli'de denetimler sıklaştırıldı. İzmit ilçesi D100 karayolu İstanbul istikametinde kurulan denetim noktasında polis ekiplerince dubalarla daraltılan yola giren bir otobüs ise diğer sürücülerin cezalandırılmasına sebep oldu. Yol daraltması için kurulan dubaları aşarak yola devam eden otobüsün peşine takılarak yola devam eden 14 sürücü, polis noktasında durdurulunca ihlal yaptıklarının farkına vardılar. Polis ekiplerinin denetim noktasında yolun kontrol ve güvenliğini sağlamak, trafiği tek şeride düşürmek amacıyla yerleştirdiği dubaları aşan ve kapalı şeride giren 14 sürücüye 144'er lira idari para cezası uygulandı.

"Birinci sırada ve ikinci sırada duba yok"

Ceza yediği sırada dubaların orada olmadığını iddia eden Berat Şensözlü isimli vatandaş, " Bursa'dan İzmit'e girdik, İzmit'ten İstanbul yoluna gidiyoruz, kontrol var haklı, hiçbir sıkıntı yok kontrolde. Fakat birinci sırada ve ikinci sırada duba yok. Ben buranın özel olarak ayrılmış olduğunu düşünerek hemen ikinci sıraya geçtim ve kontrole girdiğimi düşündüm. Yaklaşık da 20-30 tane araba var, bütün arabalar da bekliyor. Şimdi kontrol için bekliyorum, ben neyi ihlal etmiş olabilirim? Bütün araçlarla birlikte bekliyorum. Dolayısıyla ilk önce şaşırdım, sonra ehliyetimi aldılar. O sırada bekleyen yaklaşık 20-30 arabaya da ceza kesilmiş oldu. Cezamızı aldık, CİMER'e de şikayetimizi yapacağız" dedi.

"10 tane araç peşi sıra geldi"

Önündeki araçlar sebebiyle şeridin kapalı olduğunu anlayamadığını belirten Doğuş Demirkuş isimli vatandaş ise, "Arabayla geliyordum. Şantiyeden geldim. Yol 3 şeritli 2 şeride düşüyor, önümüzdeki otobüs de direkt ikinci şeritten geliyordu, önümüzde de 10 tane araç var, peşi sıra geliyor. Biz de hep birlikte geldik, polis ikinci noktada bizi durdurdu. İzin belgemiz var, ehliyetimiz var, hepsi var. Dedi ki dubalardan bu tarafa geçtiğiniz için ceza yazdık. Biz de durumu anlamadık, yani önümüzde 10 tane araç var, 10 tane araç peşi sıra geldi. Biz ne bilelim yani tek ben girsem anlayacağım, diyeceğim ki yasak yol ama 3 şeritli yol teke düşürülmüş, ikinci şeridinde de tamamı ile otobüsün arkasına takılan 15 tane araçla birlikte geldik, kontrol noktasında cezai işlem uygulandı bize. Bunu da anlamış değilim yani" diye konuştu.

Zincirleme trafik cezası sürücüleri şaşkına çevirdi
Zincirleme trafik cezası sürücüleri şaşkına çevirdi
Zincirleme trafik cezası sürücüleri şaşkına çevirdi
Zincirleme trafik cezası sürücüleri şaşkına çevirdi
Zincirleme trafik cezası sürücüleri şaşkına çevirdi
Zincirleme trafik cezası sürücüleri şaşkına çevirdi

Otomobil, İstanbul, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zincirleme trafik cezası sürücüleri şaşkına çevirdi - Son Dakika


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